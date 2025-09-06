«فايروس الفيفا» يصطاد دي يونغ

غادر الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وسط نادي برشلونة، معسكر منتخب بلاده، اليوم (الجمعة)، بسبب الإصابة.

ويُطلق مصطلح «فيروس الفيفا» على الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي أثناء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي على منصة «إكس»: «غادر فرينكي دي يونغ معسكر التدريبات، لعدم جاهزيته الكافية لخوض مواجهة ليتوانيا القادمة».

وكان المدير الفني لمنتخب هولندا، رونالد كومان، قد أوضح عقب مباراة بولندا، التي أقيمت أمس (الخميس) ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أنه اضطر إلى استبدال دي يونغ في الدقيقة 83 بسبب شعوره بشد عضلي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية فور عودته إلى برشلونة، بحسب ما أفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.