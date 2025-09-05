بينها الأردن.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟

التحقت منتخبات أوروغواي وكولومبيا وباراغواي بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى 16 منتخباً من أصل 48.

وتشارك منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بصفتها الدول المُضيفة للبطولة، في حين يُعدّ الأردن المنتخب العربي الوحيد الذي ضمن التأهل حتى الآن، بعد أن صعد رفقة خمسة منتخبات آسيوية أخرى، هي: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، وأستراليا.

كما ضمنت ستة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية تأهلها رسمياً إلى المونديال، وهي: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروغواي، كولومبيا، وباراغواي.

ومن قارة أوقيانوسيا، حسم منتخب نيوزيلندا بطاقة التأهل، ليبقى 32 مقعداً شاغراً قبل نحو تسعة أشهر على انطلاق الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد خصص لقارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة، إضافة إلى مقعد واحد عبر التصفيات القارية، فيما نالت قارة أفريقيا تسعة مقاعد مباشرة، إلى جانب مقعد إضافي عبر التصفيات القارية.

أما منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، فستحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة (إضافة إلى المنتخبات الثلاثة المضيفة)، إضافة إلى مقعدين عبر التصفيات القارية.

وتملك قارة أمريكا الجنوبية ستة مقاعد مباشرة، مع إمكانية تأهل منتخب سابع عبر التصفيات القارية.