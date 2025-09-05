الحكم بسجن مُنتحل شخصية رياض محرز لمدة عام

قضت محكمة فرنسية بسجن رجل انتحل شخصية النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، حُكم على رجل في الخمسين من عمره بالسجن لمدة عام مع دفع تعويض قدره 5000 يورو لرياض محرز، منها 2000 تعويضاً عن الأضرار النفسية التي لحقته، كما تم منعه من التواصل مع الأشخاص المعنيين بالقضية، بعد أن انتحل شخصية النجم الجزائري.

وقام المحتال الذي يعمل مديراً في أحد فروع سلسلة مطاعم «ماكدونالدز»، بطلب تذاكر لحفل بيونسيه من الممثلة الفرنسية صاحبة الأصول الجزائرية ليلى بختي، حيث وقعت الحادثة في إطار عملية احتيال استمرت لأكثر من عام.

كما كشف التحقيق أنه في وقت لاحق، حاول الرجل التواصل مع المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، ديديه ليشكي، طالباً مساعدته في تسريع إصدار تأشيرة لصديق له.

ووجد محرز نفسه مضطراً لتوضيح الموقف مراراً وتكراراً، بعد أن أثار هذا الاحتيال الشكوك حول علاقته بالأحداث. وقال محاميه: «لقد تسببت محاولة التلاعب في أضرار نفسية له، وكان من الممكن أن يتعرض لملاحقات قانونية نتيجة لهذا الاحتيال».