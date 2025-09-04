النهاية تقترب.. مدرب الأرجنتين يبكي بسبب ميسي

فقد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، سيطرته على دموعه أثناء حديثه عن إمكانية أن تكون مواجهة فنزويلا الأخيرة لقائد التانغو ليونيل ميسي في تصفيات كأس العالم 2026، على أرض الأرجنتين، في ظل تقدم اللاعب في العمر واقترابه من اعتزال كرة القدم.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي غداً (الجمعة)، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب «المونومونتال»، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة: «ربما لن تكون هذه مباراته الأخيرة في الأرجنتين، سنحرص على أن يحصل على فرصة أخرى للعب هنا إذا أراد، لأنه يستحق ذلك».

وأضاف: «لقد لعبت إلى جانبه، وكان مجرد تمرير الكرة له تجربة مميزة، التواجد معه في كأس العالم ورؤيته يرفع الكأس كانت لحظة مؤثرة حقاً، ومع مرور الوقت، سنفهم جميعاً معنى ذلك أكثر وأكثر».

وتابع: «ميسي سيبدأ المباراة أساسياً ضد فنزويلا، ستكون مباراة عاطفية ومميزة وجميلة، علينا أن نستمتع بها».

ولم يكشف ميسي بعد عن موعد اعتزاله اللعب دولياً، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أن مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، قد يكون آخر بطولاته بقميص الأرجنتين.

وسجل ميسي 35 هدفاً خلال 45 مباراة مع التانغو على الأراضي الأرجنتينية، منها 23 هدفاً في التصفيات و12 هدفاً في المباريات الودية، كما قدم 20 تمريرة حاسمة.