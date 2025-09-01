أعلن توتنهام الإنجليزي رسمياً تعاقده مع الفرنسي راندال كولو مواني قادماً من باريس سان جيرمان بالإعارة لمدة موسم واحد.وأكد النادي الإنجليزي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي توقيع العقد: «يسعدنا أن نعلن توقيع راندال كولو موانى على عقد إعارة لمدة موسم واحد من باريس سان جيرمان، رهناً بالحصول على التصريح الدولي وتصريح العمل، وسيرتدي اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً القميص رقم 39».وتحدث اللاعب الفرنسي للموقع الرسمي للنادي قائلا: «أنا سعيد جدًا وفخور جدًا بانضمامي إلى هذا النادي العظيم. لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي في الفريق وجميع المشجعين واللعب على أرض الملعب، أعرف ما يتوقعه المدرب مني. سأقاتل بجد من أجل القميص والنادي والمشجعين. سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا الفريق».كما تحدث المدرب توماس فرانك عن الصفقة: «راندال لاعب متميز أثبت نفسه على مدار عدة سنوات، ولعب لفرق كبيرة في دوري أبطال أوروبا ولديه خبرة جيدة مع المنتخب الفرنسي، إنه في سن جيدة، في ذروة مسيرته، ولديه صفات جيدة تناسبنا وتناسب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمنحنا خيارًا مختلفًا في الثلث الأخير من الملعب بفضل قدرته على اللعب في الأطراف وفي الوسط، نحن جميعًا متحمسون لما يمكن أن يضيفه راندال إلى الفريق، وأنا أتطلع إلى العمل معه».الجدير بالذكر أن كولو مواني بدأ مسيرته الاحترافية في نادي نانت الفرنسي، وفي موسمه الأخير ساعد الفريق على الفوز بكأس فرنسا وهو أول لقب كبير لنادي نانت منذ أكثر من 20 عامًا، ومن ثم انتقل إلى نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني عام 2022، وسجل 43 هدفاً في 50 مباراة فقط، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس ألمانيا 2023، ومن ثم عاد إلى وطنه وانضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف التالي، حيث ساعد العملاق الفرنسي في الفوز بلقبين في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، قبل أن تتم إعارته إلى يوفينتوس في وقت سابق من هذا العام، وتمكن من تسجيل ثمانية أهداف في 16 مباراة فقط في الدوري الإيطالي.