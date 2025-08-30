ذاق فريق مانشستر يونايتد طعم الفوز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد فوزه الصعب والقاتل على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعبه أولد ترافورد اليوم (السبت)، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.وأحرز أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة كل من: جوش كولين (بالخطأ في مرمى فريقه 27)، بريان مبيومو (د: 57)، وبرونو فيرنانديز (من ركلة جزاء 90+7)، فيما سجل هدفي بيرنلي كل من: لايل فوستر (د: 55)، جايدون أنتوني (د: 66).وشهد اللقاء بداية متوسطة من الفريقين وتمكن مانشستر من إحراز الهدف الأول بعد رأسية من البرازيلي كاسيميرو لكنها ارتطمت بالعارضة ومن ثم اصطدمت الكرة بمدافع بيرنلي جوش كولين لتدخل المرمى كهدف أول لمانشستر (د: 27)، وفي الشوط الثاني عاد بيرنلي للمباراة عن طريق لاعبه لايلي فوستر بعد أن لعب زميله جاكوف لارسن كرة عرضية لعبها فوستر مباشرة في مرمى مانشستر يونايتد كهدف أول وتعادل لبيرنلي (د: 55)، ولم تمر سوى دقيقتين حتى استطاع مبيومو تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بعد أن لعب ديوجو دالوت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها مبيومو في المرمى كهدف ثانٍ لفريقه (د: 57)، وتمكن بيرنلي من العودة للقاء مجدداً بإحرازه للهدف الثاني عن طريق لاعبه جيدون أنتوني (د: 66)، ولكن في الوقت بدل الضائع تحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء تقدم لها برونو فيرنانديز وسددها بنجاح كهدف ثالث لفريقه (د: 90+7)، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة يحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي ويصل للنقطة الرابعة وسيواجه جاره مانشستر سيتي في الجولة القادمة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط وسيلاقي ضيفه ليفربول في الجولة القادمة.