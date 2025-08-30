ميلان يهزم ليتشي بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز فريق إيه سي ميلان على مُضيفه ليتشي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة)، على ملعب «فيا ديل ماري»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الروسونيري بتوقيع روبن لوفتوس تشيك وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 66 و86.

بهذه النتيجة، يحقق ميلان انتصاره الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 3 نقاط، بنيما تجمد رصيد ليتشي عند نقطة واحدة في المركز الـ15.

وكان ميلان خسر أمام كريمونيزي 2-1 في الجولة الافتتاحية من الكالتشيو، بينما تعادل ليتشي مع جنوى بدون أهداف.