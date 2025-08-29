«أحب ديمبلي».. الخليفي يراوغ في إجابة السؤال الصعب

رفض رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، الإدلاء برأيه حول موهبة لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني.

وخلال حضوره قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا في «موناكو» أمس الخميس، سُئل الخليفي عن لامين يامال، فأجاب مبتسماً: «أحب ديمبلي».

ويُعد عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، المرشح الأقوى للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 التي تُمنح من مجلة «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يليه لامين يامال.

يُذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت باريس سان جيرمان، حامل لقب النسخة الماضية، مع الأندية التالية: بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتالانتا (إيطاليا)، توتنهام (إنجلترا)، نيوكاسل (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، سبورتينغ لشبونة (البرتغال)، وأتلتيك بلباو (إسبانيا).

وتنطلق مباريات مرحلة الدوري في 16 سبتمبر القادم، حيث يخوض كل فريق 8 مواجهات (4 على أرضه و4 خارجها). وتُختتم الجولة الأخيرة في 28 يناير، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 في مارس المقبل.

إلى جانب ذلك، تخوض الفرق المصنفة من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين مباريات فاصلة بنظام خروج المغلوب في فبراير، لتحديد الفرق الثمانية المتبقية التي تلتحق بدور الـ16، فيما تُقصى الفرق الاثنتا عشرة الأخيرة.