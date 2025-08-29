قرعة دوري أبطال أوروبا.. صدامات نارية بين عمالقة القارة

أسفرت قرعة مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 عن مواجهات قوية وصدامات نارية بين كبار القارة العجوز.

وتنطلق مباريات مرحلة الدوري في 16 سبتمبر، حيث يخوض كل فريق 8 مواجهات (4 على أرضه و4 خارجها). وتُختتم الجولة الأخيرة في 28 يناير، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 في مارس القادم.

إلى جانب ذلك، تخوض الفرق المصنفة من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين مباريات فاصلة بنظام خروج المغلوب في فبراير، لتحديد الفرق الثمانية المتبقية التي تلتحق بدور الـ16، فيما تُقصى الفرق الاثنى عشرة الأخيرة.

وجاءت مواجهات الأندية الكبرى كالتالي:

باريس سان جيرمان (فرنسا)

• داخل الأرض: بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتالانتا (إيطاليا)، توتنهام (إنجلترا)، نيوكاسل (إنجلترا).

• خارج الأرض: برشلونة (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، سبورتينغ لشبونة (البرتغال)، أتلتيك بلباو (إسبانيا).

ريال مدريد (إسبانيا)

• داخل الأرض: مانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، مارسيليا (فرنسا)، موناكو (فرنسا).

• خارج الأرض: ليفربول (إنجلترا)، بنفيكا (البرتغال)، أولمبياكوس (اليونان)، كايرات ألماتي (كازاخستان).

بايرن ميونخ (ألمانيا)

• داخل الأرض: تشيلسي (إنجلترا)، كلوب بروج (بلجيكا)، سبورتينغ لشبونة (البرتغال)، سانت جيلواز (بلجيكا).

• خارج الأرض: باريس سان جيرمان (فرنسا)، أرسنال (إنجلترا)، بي إس في آيندهوفن (هولندا)، بافوس (قبرص).

ليفربول (إنجلترا)

• داخل الأرض: ريال مدريد (إسبانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بي إس في آيندهوفن (هولندا)، قره باغ (أذربيجان).

• خارج الأرض: إنتر ميلان (إيطاليا)، آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، مارسيليا (فرنسا)، غلطة سراي (تركيا).

برشلونة (إسبانيا)

• داخل الأرض: باريس سان جيرمان (فرنسا)، آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، أولمبياكوس (اليونان)، كوبنهاغن (الدنمارك).

• خارج الأرض: تشيلسي (إنجلترا)، كلوب بروج (بلجيكا)، سلافيا براغ (جمهورية التشيك)، نيوكاسل (إنجلترا).

إنتر ميلان (إيطاليا)

• داخل الأرض: ليفربول (إنجلترا)، أرسنال (إنجلترا)، سلافيا براغ (جمهورية التشيك)، كايرات ألماتي (كازاخستان).

• خارج الأرض: بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، أياكس (هولندا)، يونيون سانت جيرمان (فرنسا).

مانشستر سيتي (إنجلترا)

• داخل الأرض: بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، غلطة سراي (تركيا).

• خارج الأرض: ريال مدريد (إسبانيا)، فياريال (إسبانيا)، بودو/غليمت (النرويج)، موناكو (فرنسا).

يوفنتوس (إيطاليا)

• داخل الأرض: بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، بنفيكا (البرتغال)، سبورتينغ لشبونة (البرتغال)، بافوس (قبرص).

• خارج الأرض: ريال مدريد (إسبانيا)، فياريال (إسبانيا)، بودو/غليمت (النرويج)، موناكو (فرنسا).

أياكس أمستردام (هولندا)

• داخل الأرض: إنتر ميلان (إيطاليا)، بنفيكا (البرتغال)، أولمبياكوس (اليونان)، غلطة سراي (تركيا).

• خارج الأرض: تشيلسي (إنجلترا)، فياريال (إسبانيا)، مارسيليا (فرنسا)، قره باغ (أذربيجان).

تشيلسي (إنجلترا)

• داخل الأرض: برشلونة (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، أياكس (هولندا)، بافوس (قبرص).

• خارج الأرض: بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتالانتا (إيطاليا)، نابولي (إيطاليا)، قره باغ (أذربيجان).

أرسنال (إنجلترا)

• داخل الأرض: بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، أولمبياكوس (اليونان)، كايرات ألماتي (كازاخستان).

• خارج الأرض: إنتر ميلان (إيطاليا)، كلوب بروج (بلجيكا)، سلافيا براغ (جمهورية التشيك)، أتلتيك بلباو (إسبانيا).

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

• داخل الأرض: إنتر ميلان (إيطاليا)، آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، بودو/غليمت (النرويج)، سانت جيلواز (بلجيكا).

• خارج الأرض: ليفربول (إنجلترا)، أرسنال (إنجلترا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، غلطة سراي (تركيا).

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

• داخل الأرض: إنتر ميلان (إيطاليا)، فياريال (إسبانيا)، بودو/غليمت (النرويج)، أتلتيك بلباو (إسبانيا).

• خارج الأرض: مانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، توتنهام (إنجلترا)، كوبنهاغن (الدنمارك).