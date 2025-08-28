«يويفا» يُعدل موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم (الخميس)، تعديل موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا ابتداءً من نسخة موسم 2025-2026.

وأوضح الاتحاد، في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني، أنه اعتباراً من نهائي 2026 المقرر إقامته في العاصمة المجرية بودابست، سيتم تقديم موعد انطلاق المباراة من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا إلى الساعة السادسة مساءً.

وأشار البيان إلى أن هذا التغيير يهدف إلى تحسين تجربة المشجعين، لا سيما المسافرين منهم، من خلال تسهيل الوصول إلى وسائل النقل العام بعد انتهاء المباراة، وضمان عودة أكثر أماناً وراحة من الملعب، كما يُتوقع أن يُعزز هذا القرار الأثر الاقتصادي الإيجابي على المدن المستضيفة، من خلال إتاحة الفرصة للجماهير لمواصلة احتفالاتهم بعد اللقاء.

وأضاف البيان أن توقيت الانطلاق الجديد سيسهم في جذب جمهور تلفزيوني ورقمي أوسع حول العالم، مع تركيز خاص على استقطاب الفئات العمرية الأصغر سناً.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين: «بهذا التغيير، نضع تجربة الجماهير في صميم خططنا، نهائي دوري أبطال أوروبا هو الحدث الأبرز في موسم كرة القدم، وتقديم موعد انطلاقه سيجعله أكثر سهولة وشمولية وتأثيراً لجميع الأطراف المعنية».

وتابع: «في حين أن موعد الساعة التاسعة مساءً مناسب تماماً لمباريات منتصف الأسبوع، فإن إقامة المباراة النهائية في وقت أبكر من مساء يوم السبت يضمن نهاية مناسبة بغض النظر عن الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، ويمنح الجماهير الفرصة للاستمتاع ببقية السهرة مع الأصدقاء والعائلة، والتفاعل مع لحظات المباراة الأهم في الموسم».