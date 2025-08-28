رسمياً.. برشلونة يمدد عقد إيناكي بينيا ويعيره إلى إلتشي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس (الأربعاء)، تمديد عقد حارس مرماه إيناكي بينيا، وإعارته إلى إلتشي لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه توصل إلى اتفاق مع إيناكي بينيا لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2029.

كما تم التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وإلتشي بشأن انتقال حارس المرمى على سبيل الإعارة لهذا الموسم حتى 30 يونيو 2026، بحسب البيان.

وجاءت إعارة إيناكي بعد خروجه من حسابات مدرب برشلونة، هانز فليك، إذ تعاقد النادي مع جوان غارسيا من إسبانيول، ومدد عقد تشيزني، وفشل في بيع تير شتيغن.

يُذكر أن إيناكي بينيا انضم إلى أكاديمية «لا ماسيا» عام 2012 قادماً من فياريال، ليقضي 13 موسماً بقميص البلوغرانا، منها ثلاثة مواسم مع الفريق الأول، حقق خلالها خمسة ألقاب محلية.