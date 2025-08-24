حقق برشلونة فوزاً قاتلاً على مُضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء أمس (السبت) على ملعب «سيوداد دي فالنسيا»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

قدم ليفانتي مستوى مميزاً في الشوط الأول، إذ تقدم بهدفين بتوقيع إيفان روميرو دي أفيلا في الدقيقة 15، وخوسي لويس موراليس في الدقيقة 45+7 من ركلة جزاء.

وانتفض برشلونة في الشوط الثاني بتقليص الفارق في الدقيقة 49 عن طريق بيدري، قبل أن يُدرك فيران توريس التعادل في الدقيقة 52.

وأسفر ضغط الفريق الكتالوني عن هدف قاتل في الدقيقة 90+1، إذ سجل أوناي إلجيزابال، لاعب ليفانتي، بالخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من لامين يامال، لاعب البلوغرانا.

بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني -مؤقتاً- برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ريال بيتيس صاحب المركز الثاني، بينما يُوجد ليفانتي في المركز الـ18 دون نقاط.