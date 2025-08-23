أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم (السبت) تعاقده مع إيبيريتشي إيزي قادماً من صفوف كريستال بالاس، في إطار تدعيم هجومه للموسم الجديد.

وفي بيان عبر موقعه الإلكتروني أوضح النادي أن إيبيريتشي إيزي (27 عاماً) وقّع عقداً طويل الأمد، ليعود الدولي الإنجليزي حيث بدأت رحلته الكروية في أكاديمية أرسنال، قبل أن يبرز كواحد من المواهب الهجومية الأكثر ديناميكية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيرتدي إيبيريتشي القميص رقم 10 مع أرسنال، وسينضم لتدريبات الفريق بداية من غدٍ (الأحد).

من جانبه، قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا: «نحن سعداء للغاية بانضمام إيبيريتشي إلى صفوفنا، إنه لاعب قوي، وسيمنحنا بُعداً جديداً في أسلوبنا الهجومي».

وأضاف: «مسيرته وعقليته وطموحه هي بالضبط ما نتمناه لفريقنا، نُقدّر أهمية انضمامه إلى نادينا، ونتطلع جميعاً لبدء العمل مع إيبيريتشي قريباً».