رفضت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» الاستئناف المقدم من نادي كريستال بالاس بشأن باستبعاده من مسابقة الدوري الأوروبي، مؤكدة بذلك قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من فوز كريستال بالاس بدرع المجتمع على حساب ليفربول بركلات الترجيح في ويمبلي.وكان بالاس استبعد من الدوري الأوروبي؛ بسبب الملكية المشتركة مع نادي ليون الفرنسي، رغم تأهله التاريخي للمرة الأولى عقب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي.رغم خيبة الأمل، لا تزال أمام كريستال بالاس فرصة للمنافسة وتحقيق الإنجازات في دوري المؤتمر الأوروبي، إذ سيواجه أحد الفريقين: فريدريكستاد النروجي أو ميدتيلاند الدنماركي في الدور التأهيلي في وقت لاحق من الشهر الجاري.أما نوتنغهام فوريست الذي أنهى الدوري في المركز السابع، فمن المقرر أن يحل مكان بالاس في الدوري الأوروبي.