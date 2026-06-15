أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الإثنين)، تعيين المغربي الحسين عموته مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للدنماركي ييس توروب.

مدة العقد

وذكر الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحسين عموته سيتولى تدريب الفريق لمدة موسمين، مع تعيين ياسر رضوان ضمن جهازه المعاون.

رحيل توروب بعد موسم كارثي

يُذكر أن الأهلي المصري أعلن مطلع الشهر الجاري إنهاء تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب، عقب موسم مخيب للآمال على المستويين المحلي والقاري.

وأنهى «المارد الأحمر» الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، كما ودّع منافسات كأس الرابطة وكأس مصر مبكراً، إضافة إلى خروجه من دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي على يد الترجي التونسي.