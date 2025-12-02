استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر بتعادل مثير مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) على ملعب «لوسيل».

أهدر عمرو السولية ركلة جزاء للمنتخب المصري في الدقيقة 37 بعدما سدد الكرة خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الكويت يتقدم برأسية قوية

وسجل منتخب الكويت الهدف الأول عند الدقيقة 64 بعد ركلة ركنية من الجانب الأيسر، قابلها فهد الهاجري برأسية قوية في الشباك.

ركلة جزاء جديدة وطرد

وفي الدقيقة 83 احتسب الحكم ركلة جزاء لمصر بعد تدخل قوي من الحارس سعود الحوشان على مروان حمدي، ليتلقى الحارس البطاقة الصفراء الثانية ويغادر اللقاء مطروداً.

وترجم محمد مجدي «قفشة» الركلة بنجاح في الدقيقة 88، مسجلاً هدف التعادل للمنتخب المصري بتسديدة قوية.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025 منتخبات مصر والكويت والأردن والإمارات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور ربع النهائي.