نفى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي، ما تردد حول استقالة رئيس نادي الزمالك حسين لبيب من منصبه.

وقال لـ "عكاظ" لم تحدث أي استقالة».

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول تقدّم رئيس الزمالك باستقالته إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلا أنه رفضها، مطالباً بتقديمها رسمياً إلى مجلس إدارة النادي ليبتّ فيها بالقبول أو الرفض، ثم تُرفع بعد ذلك إلى الجهة الإدارية المختصة وفق المواعيد القانونية المعمول بها.

أزمة مالية

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية حادة، عقب قرار وزارة الإسكان المصرية بسحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي كانت مخصصة لإنشاء فرع ثانٍ للقلعة البيضاء، بدعوى عدم الجدية في التنفيذ.

ويعاني مجلس الإدارة صعوبة كبيرة في توفير المستحقات المالية الخاصة بفريق كرة القدم، ما انعكس سلباً على أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة، حيث تراجع الفريق من الصدارة إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.