تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية نحو القمة المنتظرة التي تجمع منتخب قطر بضيفه الإمارات عند تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ (الثلاثاء) على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بعد الفوز على عُمان بهدف لهدف، فيما يأتي منتخب قطر ثانياً بنقطة واحدة من تعادل مع عُمان، ويحتل المنتخب العُماني المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارة، وله هدف وعليه هدفان.ويدخل منتخب الإمارات هذا اللقاء بعد فوزه الصعب على عُمان بهدفين لهدف رغم تأخره في النتيجة، ما أجبر مدرب الإمارات الروماني كوزمين أولاريو على إجراء تغييرات مؤثرة في الشوط الثاني عندما أشرك البدلاء كايو كانيدو ويحيى نادر وحارب عبدالله، ليؤدوا دوراً حاسماً في تحقيق العودة والانتصار، ما يجعل من المتوقع أن يُجري أولاريو بعض التعديلات على تشكيلته الأساسية أمام قطر.ويطمح المنتخب الإماراتي لتكرار نتائجه الإيجابية أمام قطر في المرحلة الماضية، حين فاز الأبيض 3-1، ثم حقق انتصاراً عريضاً 5-0، في سعيه للعودة إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1990، وعلى الرغم من امتلاك قطر أفضلية الأرض والجمهور، إلا أن المنتخب الإماراتي سيخوض اللقاء بثقة كبيرة وبمعنويات مرتفعة.من جهته يدخل المنتخب القطري المواجهة وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف عن عُمان، وهو يُدرك أن الفوز وحده سيمنحه بطاقة العبور إلى البطولة العالمية القادمة والمشاركة للمرة الثانية على التوالي، بينما سيجبره التعادل على خوض مواجهة فاصلة أمام وصيف المجموعة الثانية كفرصة أخيرة للتأهل.ولم يقدّم المنتخب القطري الأداء المنتظر في تعادله السلبي مع عُمان، إلا أن بطل كأس آسيا في نسختيها الأخيرتين لا يفتقر إلى الجودة والنجوم، إذ يُعوّل المدرب جولين لوبيتيغي على تألق أكرم عفيف والمعز علي منذ البداية لقيادة الفريق نحو الانتصار أمام خصم صعب المراس.كما يدخل المنتخب القطري اللقاء وهو أكثر راحة بدنية بعد أن خاض مباراته السابقة الأربعاء الماضي، وسيكون عازماً على استغلال هذه الأفضلية لتحقيق الفوز الذي يضمن له التأهل إلى كأس العالم 2026.ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.