أعلن النادي الأهلي المصري، أمس (الأربعاء)، تعاقده مع المدير الفني الدانماركي ياس سوروب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات والكشافين، أنهى التفاصيل الإدارية والمالية كافة مع المدرب، عقب اجتماع عقده رئيس النادي محمود الخطيب مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي، بعد الاطلاع على رؤية مدير الكرة.

ومن المقرر أن يصل سوروب إلى القاهرة اليوم (الخميس)، برفقة طاقمه المساعد الذي يضم مساعدَين فنيَّين، ومعداً بدنياً، ومحلل أداء، ومدرباً لحراس المرمى.

وسيتسلم ياس سوروب مهماته رسمياً ابتداءً من غدٍ (الجمعة).

وكان الأهلي قد أقال الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق في نهاية أغسطس الماضي، وعيّن عماد النحاس مدرباً مؤقتاً.