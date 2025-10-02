أعلن رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، تراجعه عن قراره السابق بعدم الترشح في الانتخابات القادمة، استجابةً للضغوط الجماهيرية ودعماً لمسيرة النادي.

وكان الخطيب قد أعلن الشهر الماضي، عدم نيته الترشح للانتخابات القادمة لأسباب صحية، بناءً على توصيات الأطباء.

وقال الخطيب في بيان نشره موقع ناديه: «لقد تعاهدت دوماً أن أكون على قدر المسؤولية، واضعاً مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حباً وعرفاناً بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، فعلى مدار ما يقرب من 55 عاماً، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري».

وأضاف: «خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً في 2023، تأثرتْ حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقاً، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفادياً لأي إجراء قد يصبح ضرورياً، ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي».

تراجع بعد ضغوط

وتابع: «ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيراً بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة، كل الشكر والتقدير لهم جميعاً».

وختم: «بناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، لأن النادي يستحق ذلك، شكراً أعضاء وجماهير الأهلي «الظهر والسند» في كل الظروف».