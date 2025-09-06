بعد فوزه على «النيجر».. المنتخب المغربي يحجز مقعده في مونديال 2026

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على منتخب النيجر (5-0)، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل الهدف الأول في اللقاء لاعب المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري في الدقيقة (29)، تلاه هدف من نفس اللاعب في الدقيقة (38)، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).وفي الشوط الثاني سجل اللاعب المغربي أيوب الكعبي الهدف الثالث في الدقيقة (50)، فيما سجل الهدف الرابع اللاعب حمزة إيكمان في الدقيقة (68)، تلاه الهدف الخامس للاعب عزالدين أوناحي في الدقيقة (84) لينتهي اللقاء بنتيجة (5-0) لصالح المنتخب المغربي.وبهذه النتيجة يحجز منتخب المغرب مقعده في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه.