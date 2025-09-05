أزمة «زيزو» الأولى مع الأهلي المصري.. بيان اعتذار وحذف مفاجئ

يواجه أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أولى أزماته داخل القلعة الحمراء.

وانضم زيزو إلى الأهلي في يونيو الماضي قادماً من الغريم التقليدي «الزمالك»، في صفقة انتقال مجانية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خصوصاً أن اللاعب كان النجم الأول في صفوف الفارس الأبيض.

خلال فترته مع الزمالك، اعتاد زيزو على التواصل مع الجماهير في السراء والضراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يبدو أن الوضع مختلف في ناديه الجديد، حيث تم تغريمه مالياً بسبب نشره بيان اعتذار عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في مسابقة الدوري المصري، ليٌفاجئ اللاعب الجميع بحذف البيان من حسابه على موقع «إنستغرام»، خلال الساعات الماضية.

بيان اعتذار زيزو

كتب زيزو: «جماهير الأهلي العظيمة، أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصاً أنها فرصه لا تأتي كثيراً ولن تتكرر مرة أخري إن شاء الله ولذلك، فإن الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعاً بالذنب والتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكم ولا تليق بمكانة نادينا الكبير، لقد قصرنا في حق أنفسنا أولاً، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يوماً بالدعم والوفاء».

وأضاف: «أعترف أن ما قُدّم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحاً عميقاً كما ترك في نفوسكم ألماً وغضباً، لكن الفرق العظيمة لا تُقاس بما تتعرض له من عثرات بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يوما الاستسلام».

وواصل: «أعدكم أن هذا التقصير لن يتكرر، وأن المرحلة القادمة ستكون رداً عملياً يليق بكم ويعيد الأهلي إلى موقعه الطبيعي في الصدارة، منافساً على كل بطولة، مصدراً للفخر دائماً وأبداً».

وختم: «ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملك من جهد وعرق لأكون جديراً بهذه الأمانة، ولأفي بحقكم علينا، أنتم السند والداعم في كل الظروف، نلتقي إن شاء الله في نهاية الموسم و نحن نحتفل بجميع البطولات.. الأهلي فوق الجميع».