الزمالك المصري يقاضي مرتضى منصور

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، تقدمه بعدة بلاغات ضد الرئيس السابق للنادي مرتضى منصور.

وقال النادي في بيان: «قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعزول مرتضى منصور، وتقدم النادي بعدد من البلاغات إلى السيد المستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام».

وأضاف البيان: «يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم جماهير القلعة البيضاء وتشييد الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر».

ويعيش الزمالك أزمة كبرى بعد قرار وزارة الإسكان المصرية بسحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر المخصصة لإنشاء فرع ثانٍ للقلعة البيضاء، بداعي عدم الجدية في التنفيذ.

وشهدت الساعات الماضية تطوراً إيجابياً، حيث اجتمع أمس الخميس وفد من النادي مع وزير الإسكان وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض النادي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافياً في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسؤولية، ووعد بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

كما أبدى وزير الإسكان استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.