تتواصل الاستعدادات في قطر لاستضافة كأس العرب، الاحتفالية الكروية الأكبر في العالم العربي التي يفصلنا على انطلاقها 100 يوم، وتشهد خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم مشاركة أفضل المنتخبات العربية التي ستحط الرحال في الدوحة للتنافس على لقب البطولة.وبمناسبة بدء العد التنازلي للبطولة، قال مهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح إن أهمية كأس العرب تتجاوز إقامة مباريات في كرة القدم، منوهاً بالدور المهم للحدث الرياضي في تعريف شعوب العالم بالثقافة العربية والإسلامية، ولفت الأنظار للهوية العربية التي تجمع دول المنطقة، والشغف المشترك بالرياضة على نطاق عالمي.وفي حديثه إلى اللجنة المنظمة للبطولة، أضاف اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، الذي صنع مع منتخب بلاده التاريخ بتتويجه بكأس النسخة الأولى من البطولة في 2021: «حققت دولة قطر نجاحاً استثنائياً في استضافة كأس العرب عام 2021، وتوالت بعده سلسلة الاستضافات الناجحة وأبرزها كأس العالم 2022، وهي أكبر بطولة دولية على مستوى العالم»، وأضاف بونجاح مهاجم نادي الشمال القطري: «نفخر بهذه الإنجازات المشرفة، التي تلقي الضوء على الإمكانات القطرية والعربية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. والآن مع استضافة النسخة الثانية من كأس العرب، سيشاهد العالم مجدداً البنى التحتية المتطورة والقدرات التي يمتلكها الشباب العربي، ما يشكل إضافة قيّمة تعزز المشهد العالمي لكرة القدم».وعن الفوز المستحق بكأس النسخة الأولى من البطولة، قال: «شكل الفوز بكأس العرب إنجازاً في غاية الأهمية بالنسبة لنا، خصوصاً أننا رفعنا الكأس في دولة قطر وفي أحد الاستادات المونديالية. أشعر بالفخر للمشاركة في صفوف المنتخب الجزائري الذي أحرز الفوز الثمين، ولا توجد كلمات كافية للتعبير عن مشاعري بعد هذا الإنجاز الرائع والاحتفال برفقة المنتخب والمشجعين».وإثر الدعم الواسع من المشجعين لمنتخب الخضر في عام 2021، يتوقع بونجاح توافد المشجعين الجزائريين بأعداد كبيرة لدعم منتخب بلادهم. وتابع: «المشجع الجزائري شغوف بكرة القدم ومتعطش لهذه اللعبة، ومتحفز لدعم ومؤازرة المنتخب في كل مكان وزمان، مما يشرّف الجزائر والكرة الجزائرية. وكما هو الحال دائماً، أطمح إلى تقديم أفضل أداء ممكن في كأس العرب برفقة زملائي في المنتخب، وأن أغمر قلوب المشجعين بمشاعر الفرح والاعتزاز».وتحتضن قطر البطولة المرموقة للمرة الثانية، بعد استضافة النسخة الافتتاحية في عام 2021، وكانت المرة الأولى التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسجلت نجاحاً باهراً وحضوراً جماهيرياً واسعاً مع تجاوز مبيعات التذاكر 600 ألف تذكرة، كما تابعها أكثر من 272 مليون مشاهد عبر الشاشات من أنحاء العالم.ويشارك في البطولة 23 منتخباً تتنافس على رفع كأس البطولة، وقد تأهلت المنتخبات التسعة الأعلى تصنيفاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخباً على المراكز السبعة المتبقية من خلال مباريات مؤهلة ستقام لاحقاً.وقد أسفرت القرعة النهائية لكأس العرب عن تواجد المنتخب الجزائري المدافع عن اللقب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب العراق، كما ستضم المجموعة الفائز من مباراتي البحرين أمام جيبوتي، والسودان أمام لبنان، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة التي تقام في قطر يومي 25 و26 نوفمبر القادم.وحصد المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2 قبل 4 سنوات بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة هدفين دون رد، وذلك بحضور 60,456 مشجعاً في استاد البيت. ومن المقرر إقامة مباريات البطولة في 6 استادات مونديالية سبق أن استضافت مباريات في النسخة التاريخية لكأس العالم قطر، وتتميز جميع الاستادات بسهولة الوصول من خلال شبكة حديثة من وسائل النقل العام، كما تتوفر تجربة خالية من العوائق للمشجعين من ذوي الإعاقة خلال الحدث الرياضي المرتقب.