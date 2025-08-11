شهدت الجولة الأخيرة لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي، رفض فريق الهلال بنغازي ونظيره الأهلي طرابلس خوض اللقاء الذي كان مقرراً أن يقام أمس (الأحد) في مدينة ميلانو الإيطالية، بسبب غياب تقنية الفيديو، ما أثار أزمة مع الاتحاد الليبي لكرة القدم الذي أصدر بياناً أكد من خلاله تأجيل اللقاء لمدة 48 ساعة.

وأكد الاتحاد الليبي في البيان الذي أصدره حرصه الدائم على نزاهة المنافسة وعدالتها، وأعلن أن المباراة التي كان من المقرر إجراؤها أمس بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي، لم تُقم في موعدها نتيجة عدم جاهزية منظومة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وعدم توفر الكاميرات بالشكل المطلوب، وهو ما جعل الفريقين يرفضان خوض اللقاء دون توفر التقنية. وأضاف البيان: «انطلاقاً من التزام الاتحاد بأعلى معايير الشفافية والإنصاف الرياضي، فقد تقرر تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة لمعالجة كل الإشكاليات الفنية، إضافة إلى استكمال بعض الترتيبات اللوجستية المصاحبة».

وتابع البيان: «سيخاطب الاتحاد نظيره الإيطالي واللجنة المكلفة من طرفه بالدعم اللوجستي والتجهيزات، وكذلك اللجنة المكلفة من الجانب الليبي بمتابعة الترتيبات لإقامة المباريات بإفادتنا بشكل عاجل بتقرير مفصل عن هذا الأمر، وإن لزم الأمر ستتم إحالة الملف بالكامل إلى جهات الاختصاص الرقابية للتحقيق فيه».