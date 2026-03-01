في اليوم الثاني من الحرب، دوت عدة انفجارات، اليوم (الأحد)، في طهران، وسُمعت الانفجارات في شمال العاصمة الإيرانية، وشوهد الدخان يتصاعد من أحد المبانى.



وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران، لافتاً إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ في إيران.



وأفاد بأنه شن موجة واسعة من الضربات على أهداف في قلب العاصمة الإيرانية، موضحاً أن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية هجمات مكثفة لتحقيق التفوق الجوي وفتح الطريق نحو طهران.



وأكد استدعاء نحو 20 ألف جندي احتياط لمساعدة السكان المدنيين، فيما تتعرض إسرائيل إلى ضربات إيرانية.



وقالت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش إنها «استدعت قرابة 20 ألف جندي احتياط»، انضموا «في الساعات الـ24 الماضية إلى القوات النظامية والاحتياطية التابعة لقيادة الجبهة الداخلية والعاملة في جميع أنحاء البلاد».



من جانبها، شنت إيران عدة هجمات جديدة على إسرائيل وعلى مدن خليجية، اليوم، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وشهدت عدة مدن خليجية موجة جديدة من الانفجارات القوية، فيما دوت صفارات إنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات تصدت للصواريخ. وأوضح أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ. وطلب من المواطنين العودة إلى الملاجئ، ودوت صفارات الإنذار من جديد في العديد من مناطق من البلاد.



وذكر الجيش أن ملايين الأشخاص اضطروا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الهرع للملاجئ لنحو 20 مرة، بسبب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.