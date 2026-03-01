اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعائلته انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.



وجاء في برقية تعزية أرسلها بوتين إلى نظيره الإيراني مسعود بزشكيان ونشرها «الكرملين»: «أرجو أن تتقبلوا خالص تعازيّ في وفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، وأفراد أسرته، في انتهاك صارخ لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي».



وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، مقتل المرشد علي خامنئي، في ضربات إسرائيلية أمريكية. وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية: «مقتل الزعيم الأعلى خامنئي».



وقالت وكالة «تسنيم»: «المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته. كان يؤدي مهماته في مكتبه وقت مقتله، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر السبت».



وأفادت بأن السلطات الإيرانية أعلنت الحداد العام 40 يوماً، وعطلة رسمية 7 أيام بعد تأكيد خبر مقتل خامنئي.



وكانت وكالة «فارس» الإيرانية قد أكدت نبأ مقتل ابنة المرشد وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم الذي وقع صباح أمس (السبت).

من جانبه ، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران تعتبر الثأر من مرتكبي جريمة اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وقادتها «واجباً مشروعاً وحقاً لها»، مؤكداً أنها ستؤدي هذه المسؤولية والواجب العظيم بكل ما أوتيت من قوة. واعتبر في بيان نعيه للمرشد الإيراني الذي نشرت نصه وكالة «تسنيم» للأنباء، أن هذا الحدث هو أكبر مصيبة حلت بالعالم الإسلامي اليوم، وفق قوله. وأضاف بزشكيان أن اغتيال أعلى مسؤول سياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على يد المحور الأمريكي الإسرائيلي، بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين، في جميع أنحاء العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء أمس رسمياً مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال في تغريدة على حسابه في منصة «تروث سوشال»: «هذا ليس عدلاً للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء».



وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً واسعاً على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل ودول الخليج والعراق والأردن.



