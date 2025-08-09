استهل فريق الزمالك المصري مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بتحقيق فوز صعب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة.

سيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 84، حين نجح ناصر ماهر في فك شفرة دفاع سيراميكا بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، مانحاً الزمالك هدف التقدم.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أضاف محمد شحاتة الهدف الثاني للفارس الأبيض بتسديدة قوية من منتصف الملعب، استغل خلالها تقدم الحارس محمد بسام عن مرماه.

ويُعد هذا الانتصار الأول للزمالك تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ليمنح الفريق دفعة معنوية مهمة مع بداية مشواره في الموسم الجديد.