تعرضت ناقلتا نفط لاستهداف بمقذوفين مجهولين أثناء إبحارهما باتجاه الخروج من مضيق هرمز، اليوم (السبت)، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في أحدث واقعة لاستهداف سفن تجارية في الممر الملاحي الاستراتيجي.



وأفادت الهيئة البريطانية في بيان، بأن الحادثة الأولى وقعت الخامسة صباحاً بالتوقيت العالمي، على بُعد 11 ميلاً بحرياً شمالي خصب في سلطنة عُمان، مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، فيما لم يتأكد بعد حجم الأثر البيئي. وأشارت إلى تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة ثانية لإصابة بمقذوف مجهول في غرفة المحركات، على بُعد 17 ميلاً بحرياً شرقي خصب، أثناء إبحارها باتجاه الخروج من مضيق هرمز. ودعت الهيئة السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في ملابسات الواقعة.



وجاءت الحادثة بعد ساعات من تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف أثناء مغادرتها مضيق هرمز، على بعد نحو 8 أميال بحرية من سواحل خصب العمانية. وشهدت المنطقة خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الحوادث التي طالت ناقلات وسفناً تجارية، إذ أعلنت جهات إيرانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفن لانفجارات وحرائق، وسط روايات متباينة بشأن أسباب هذه الحوادث، بما في ذلك الاصطدام بألغام بحرية، واتهامات إيرانية لبعض السفن باستخدام مسارات تصفها طهران بأنها غير مصرح بها أو مخالفة لتعليماتها البحرية.



وذكرت بيانات معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن عشر سفن على الأقل تعرضت لهجمات خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، مقارنة بـ37 هجوماً خلال أكتوبر، الذي سجل أعلى حصيلة شهرية للهجمات منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه تهديداً لتدفقات الطاقة ومصدراً للقلق في أسواق التجارة الدولية.



ولا ينفصل التصعيد البحري عن تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، رغم تحركات الوسطاء لإعادة إطلاقها، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن الشروط التي تطرحها طهران لا تزال غير مقبولة بالنسبة إليه، فيما لوح بضرب طهران مجدداً إذا اقتضت الضرورة. في المقابل، تتمسك طهران بشروطها السبعة للعودة إلى طاولة التفاوض، وفي مقدمتها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع العقوبات الأمريكية، وإنهاء الحصار البحري المفروض على موانئها، فضلاً عن الإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج.