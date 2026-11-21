شهدت جبهات القتال في اليمن تصعيداً عسكرياً واسعاً، مع تجدد المواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية وعمليات الطيران المسيّر التي استهدفت مواقع وتجمعات وآليات عسكرية للجماعة في عدد من المحافظات.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من إحباط هجوم حوثي عنيف استهدف مواقع عسكرية في محيط جبل هان ومعسكر المطار القديم غرب مدينة تعز، بعد اشتباكات ضارية اندلعت بين الجانبين مساء الجمعة.

وأكد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي للهجوم وإجبار العناصر الحوثية على التراجع، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، دون الكشف عن حصيلة محددة.

غارات تطال 4 محافظات

وفي تطور ميداني متزامن، استهدفت غارات بالطيران الحربي والمسيّر مواقع وتجمعات تابعة للميليشيا في محافظات لحج وتعز ومأرب، فيما أظهرت صور متداولة عمليات نفذها سلاح الطيران المسيّر التابع للفرقة الأولى ضد آليات وعناصر حوثية شرقي محافظة الجوف.

وتأتي هذه الضربات في إطار تصاعد العمليات العسكرية ضد مواقع المليشيا وتحركاتها، واستهداف التعزيزات والآليات التي تستخدمها في دعم جبهات القتال، وسط استمرار المواجهات على أكثر من محور.

854 عملية استهداف

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، تنفيذ 854 عملية استهداف خلال الساعات الماضية ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت 31 غارة جوية، و687 عملية بمدفعية الميدان، و91 عملية بالطيران المسيّر، و45 عملية بالراجمات. وأوضح أن العمليات أسفرت، وفق الحصيلة العسكرية المعلنة، عن تحييد 193 من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 81 آلية ومعدة عسكرية، إضافة إلى تدمير مراكز قيادة وسيطرة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأكد الجيش اليمني استمرار قواته، بمساندة المقاومة الشعبية، في تنفيذ العمليات القتالية بجبهات الجوف ومأرب وتعز والجبهة الجنوبية، والتعامل مع تحركات الحوثيين وإخماد مصادر نيرانهم.

وتعكس التطورات اتساع نطاق المواجهات وتعدد محاور الاستهداف، في وقت تواجه فيه الميليشيا ضغوطاً عسكرية متزايدة على خطوط التماس، مع استمرار العمليات الجوية والمدفعية الرامية إلى إضعاف قدراتها القتالية وقطع خطوط إمدادها.