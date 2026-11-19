حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب من أن أي تراجع في الموقف الأمريكي بشأن تايوان قد يؤدي إلى انتكاسة كبيرة في العلاقات بين بكين وواشنطن، داعياً الولايات المتحدة إلى التعامل مع القضية بما يحافظ على استقرار العلاقات الثنائية، وذلك خلال مباحثات تناولت أيضاً مضيق هرمز والتجارة والطاقة والذكاء الاصطناعي والتعاون الأمني.

وقال شي، خلال اجتماعه مع ترمب على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، اليوم (الخميس)، إن على الجانب الأمريكي تجنب اتخاذ خطوات من شأنها إحداث انتكاسات كبيرة في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن قضية تايوان تتطلب تعاملاً حذراً يحافظ على مسار العلاقات بين البلدين. ووصف الرئيس الصيني مسار العلاقات مع واشنطن بأنه يشهد استقراراً وتحسناً إيجابياً، مشيراً إلى أن البلدين عملا خلال الأشهر الماضية على استكشاف طريق جديد للتعامل بين القوتين، تحت مسمى «العلاقات الإستراتيجية المستقرة والبنّاءة»، القائمة على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل.

وقال شي إن هذا التوجه جلب فوائد ملموسة لشعبي البلدين، وأسهم في ضخ الاستقرار واليقين في العالم، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع ترمب لتوجيه العلاقات الثنائية وضمان بقائها على المسار الصحيح.

وشدد على أن الحفاظ على زخم التحسن يتطلب إجراءات عملية لتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان، ومواصلة فرق العمل في البلدين التنسيق والتواصل، مؤكداً أن القيادة المباشرة لرئيسي الدولتين تمثل عاملاً أساسياً في إدارة العلاقات. في المقابل، أكد ترمب أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، في موقف أعلنه خلال اللقاء الذي بحث فيه الرئيسان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب ملفات الطاقة والزراعة والذكاء الاصطناعي والقضايا الأمنية والدولية.

وفي ملف الطاقة، بحث الرئيسان تدفق النفط عبر مضيق هرمز، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، إذ دعا شي إلى توسيع مجالات التعاون وتقليص الخلافات، وإدارة القضايا العالقة بصورة بنّاءة، بما يمنع تصاعد التوترات ويحقق المنفعة المتبادلة.

من جانبه، أعرب ترمب عن تقديره لحفاوة الاستقبال الصينية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين حققت تقدماً ملحوظاً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 40 عاماً، وأن التواصل الوثيق مع شي أسهم في تعميق الصداقة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأكد الرئيس الأمريكي أهمية مواصلة التعاون في مجالات المنتجات الزراعية والطاقة والذكاء الاصطناعي، ومكافحة تهريب المخدرات، خصوصاً الفنتانيل، والتعامل بصورة عادلة مع شواغل الجانبين.

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، دعا شي إلى تعزيز التواصل والتنسيق للوقاية من المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، وضمان بقائها تحت سيطرة الإنسان، فيما تطرق الرئيسان إلى التعاون الأمني، بما يشمل مكافحة المخدرات وإعادة المهاجرين غير النظاميين ومكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت.

وأكد شي إمكانية مواصلة التعاون في هذه الملفات على أساس الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل، فيما قال ترمب إن الولايات المتحدة والصين قوتان كبيرتان، وينبغي لهما العمل معاً لقيادة العالم وتعزيز السلام والاستقرار.

وتأتي هذه المباحثات في وقت أعلن فيه ترمب تطلعه إلى عقد اجتماع ثلاثي وصفه بـ«التاريخي» مع شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة تعكس مساعيه لفتح مسارات جديدة للتواصل بين القوى الكبرى.