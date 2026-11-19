أصدرت الولايات المتحدة والصين وروسيا، اليوم (الخميس)، بياناً مشتركاً تحت اسم «إعلان السلام»، عقب قمة جمعت قادة الدول الثلاث في مدينة شنزن الصينية، وذلك بالتزامن مع مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المدينة.



وأكد البيان التزام واشنطن وبكين وموسكو بالحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي، مشدداً على أن «الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تُخاض أبداً»، في تأكيد مشترك على خطورة التصعيد النووي وتداعياته على الأمن العالمي.



وأشار إلى أن قادة الدول الثلاث، ترمب ونظيراه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، تبادلوا وجهات النظر بصورة معمقة بشأن الأوضاع الدولية الراهنة، واتفقوا على الدخول في حوار يستهدف الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.



وتضمن «إعلان السلام» تأكيد أهمية استقرار إمدادات الطاقة، مع إعلان اعتزام الدول الثلاث زيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وإمداداتها، في خطوة تعكس اهتمامها بأمن الطاقة واستمرارية تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.



كما شدد البيان على ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، بما يعزز قدرتها على الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات الدولية، مؤكداً أهمية احترام حصانات مسؤولي الدول، وضرورة ألا تتجاوز الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الهيئات المماثلة صلاحياتها أو تسيء استخدامها.



وجددت الدول الثلاث التزامها بالتعاون في القضايا المرتبطة بالأمن الدولي، والحد من التهديدات النووية، وتعزيز الاستقرار الإستراتيجي، في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها النظام الدولي. في غضون ذلك، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة شنزن الصينية، (الخميس)، بعد مشاركته في قمة ثلاثية مع نظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين.