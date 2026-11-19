صعّدت أوكرانيا هجماتها على العمق الروسي، مستهدفة جسر القرم الاستراتيجي ومنشآت للطاقة وتخزين النفط، في تصعيد تزامن مع القمة الثلاثية التي حضرها رؤساء روسيا وأمريكا والصين في مدينة شينزي الصينية.



وأعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم (الخميس)، تعليق حركة القطارات مؤقتاً على جسر القرم، عقب هجوم بطائرات مسيّرة خلال الليل، هو الثالث الذي يستهدف الجسر خلال أسبوع، مؤكدة عدم تسجيل إصابات، فيما باشرت فرق متخصصة تقييم الأضرار.



ويكتسب الهجوم أهمية خاصة بالنظر إلى رمزية الجسر، الذي يمتد 19 كيلومتراً ويربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، ويعد أحد أبرز المشاريع التي ارتبطت باسم بوتين، إذ افتتحه عام 2018 بتكلفة بلغت 3.7 مليار دولار، ليشكل شرياناً استراتيجياً يربط روسيا بشبه الجزيرة ومقر أسطولها في البحر الأسود.



وكان هجوم أوكراني، (الثلاثاء)، قد ألحق أضراراً كبيرة بالجزء المخصص لحركة المركبات، بعدما دمرت طائرات مسيّرة وصواريخ جزءاً من الطريق، ما أدى إلى انهيار قوسه الرئيسي وسقوطه في البحر، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز»، فيما تسبب الهجوم الأول، (الإثنين)، بأضرار أقل، وأتاح للقوات الأوكرانية رصد طبيعة استجابة الدفاعات الجوية الروسية.



ولم تقتصر الضربات الأوكرانية على جسر القرم، إذ أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بتعرض منشآت لتخزين النفط في منطقة تتارستان، شرقي موسكو، لهجوم بطائرات مسيّرة، أسفر عن أضرار في عدد من المنشآت، بينها مواقع مدنية، بحسب السلطات المحلية.



وفي تطور آخر، أعلن حاكم مقاطعة كورسك تعرض وسط المدينة لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، الخميس. وتقع المدينة، التي يقطنها نحو 440 ألف نسمة، على مسافة تقارب 88 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.



وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية للموانئ وسفناً قالت إنها تستخدم لدعم القوات الأوكرانية.



وذكرت الوزارة أنها استهدفت محطتين فرعيتين للكهرباء في أوديسا، ومنشأة لتخزين الوقود في تشورنومورسك، وسفينة شحن كانت تنقل بضائع إلى ميناء أوديسا، إضافة إلى محطة كهرباء فرعية في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.



وتزامن التصعيد الميداني مع محادثات ترمب وبوتين في الصين، التي تصدرت خلالها الحرب الأوكرانية جدول الأعمال، وفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الروسية عن مساعد الكرملين يوري أوشاكوف، الذي قال إن الرئيس الروسي غادر الاجتماع «بمزاج ممتاز».



وفي برلين، من المقرر أن يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، اجتماعاً مع حلفاء بلاده الأوروبيين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث تطورات الحرب.



من جهة أخرى، قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إن واشنطن تعتزم تنسيق موقف موحد مع كييف وأوروبا تجاه الشروط الأساسية لتحقيق السلام في أوكرانيا، موضحاً أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز التنسيق مع أوكرانيا والدول الأوروبية بشأن عناصر التسوية. ولفت إلى أنه توجهه برفقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى برلين للقاء فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين خلال اجتماع "تحالف الراغبين"، لبحث التسوية الأوكرانية.