أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الأخيرة لمزارعي القمح المحلي للموسم الحالي، بعد توريد الكميات المخصصة لهم عبر فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل)، واستكمال إجراءات إغلاق الحسابات من خلال المنصة الإلكترونية (محصولي).

وأودعت الهيئة أكثر من 17 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ51 مزارعاً ضمن الدفعة الختامية لموسم 1447-1448هـ (2026م)، في إطار جهودها الرامية إلى تسريع إجراءات الصرف وضمان وصول المستحقات إلى مستفيديها.

وبذلك يرتفع إجمالي ما صرفته الهيئة لمزارعي القمح المحلي خلال الموسم إلى أكثر من 414 مليون ريال، استفاد منها 923 مزارعاً قاموا بتوريد إنتاجهم وفق الكميات المعتمدة عبر مواقع الاستلام التابعة لـ(سابل).