تعرضت المفوضية الأوروبية لهجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب في اضطرابات داخل عدد من أنظمتها لأكثر من 10 أيام، وأثار مخاوف من احتمال تسريب كميات كبيرة من البيانات الشخصية لموظفيها، في وقت لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد حجم الاختراق والأضرار الناجمة عنه.



وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية تعتقد أنها تمكنت من احتواء معظم الهجوم، غير أن الصورة الكاملة للأضرار المحتملة لم تتضح بعد، رغم بدء عودة بعض الأنظمة إلى العمل. وأضاف أن تحديد طبيعة الاختراق والبيانات التي ربما وصل إليها المهاجمون يتطلب مزيداً من الوقت، وفق ما نقل موقع «بوليتيكو».



وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، رصد فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب التابع للاتحاد الأوروبي استخدام قراصنة دوليين أداة «ARTEX»، وهي أداة متاحة للجمهور ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم للكشف عن الثغرات الأمنية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات.



وأوضح المسؤول الأوروبي أن بعض الجهات تسيء استخدام هذه الأدوات، وأن المفوضية كانت من بين الجهات المستهدفة، ما دفعها إلى إيقاف عدد من التطبيقات مؤقتاً كإجراء احترازي، قبل استعادة إمكانية الوصول إلى معظمها.



من جانبه، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حملة إلكترونية جرى رصدها، موضحاً أن أنظمة محددة تعرضت للاستهداف، وأن المفوضية أبلغت الجهات المعنية وفق إجراءاتها المعتادة.



ولا يزال المحققون يعملون على تحديد ما إذا كانت بيانات الموظفين قد تعرضت للاختراق، وحجم المعلومات التي تمكن المهاجمون من الوصول إليها، وهو ما يفسر محدودية المعلومات التي أُبلغ بها الموظفون حتى الآن.



وطالت الاضطرابات منصة «Sysper» الخاصة بإدارة الموارد البشرية، التي يستخدمها الموظفون للاطلاع على كشوف الرواتب وتقديم طلبات الإجازات وتسجيل ساعات العمل، إلى جانب نظام «MyPMO» المخصص لاسترداد النفقات الطبية.



ورغم استعادة المنصتين عملهما في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تعرضت «Sysper» لعطل مؤقت مجدداً أمس، كما تأثرت خدمات الترجمة (الثلاثاء)، ما تسبب في مزيد من الاضطرابات داخل المفوضية.



وامتدت تداعيات الهجوم إلى المستويات الإدارية العليا، إذ عقدت الهيئة المعنية بالإدارة المؤسسية اجتماعاً طارئاً في وقت سابق من الشهر الجاري لمناقشة ما وصفته بـ«الحوادث الإلكترونية المستمرة»، وفق رسالة داخلية مسربة اطلع عليها موقع «بوليتيكو».



كما أمرت إدارة الخدمات الرقمية بتكثيف الفحوص والإجراءات الأمنية، فيما أطلعت مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بالتكنولوجيا هينا فيركونن أعضاء هيئة المفوضين، خلال اجتماع أمس، على الاستجابة الفورية للهجوم، بحسب مسؤولين أوروبيين.



ويأتي الهجوم وسط موجة من الهجمات الإلكترونية والاضطرابات التقنية التي طالت مؤسسات وشركات كبرى خلال الأيام الأخيرة، من بينها شركة مايكروسوفت وعدد من المصارف الأمريكية الكبرى ووكالة الأمن القومي الأمريكية، فضلاً عن مواقع إلكترونية شهيرة، بينها موقع الخطوط الجوية الفرنسية.