أفصحت معلومات استخباراتية أمريكية عن دراسة إيران خيارات محتملة لتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، تستهدف مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، باستخدام ما يُعرف بـ«القنبلة القذرة» أو أسلحة كيميائية في العاصمة واشنطن.



خطط طوارئ للتعامل مع أي تصعيد



ونقلت شبكة «CNN»، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن المعلومات الجديدة تضمنت تفاصيل عن مواقع وأهداف محتملة، ما دفع مسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى تكثيف اجتماعاتهم الأمنية وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع أي تصعيد محتمل. وبحسب المصادر، فإن هذه الخطط لا تزال في إطار دراسة الخيارات والسيناريوهات، ولا تعني بالضرورة وجود هجوم وشيك أو صدور قرار إيراني بتنفيذه. ورصدت الاستخبارات اتصالات تتحدث عن تخزين مواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات داخل الولايات المتحدة، وسط تباين بين المسؤولين بشأن مدى مصداقية هذه المعلومات. وتتركز المخاوف الأمريكية في احتمال تنفيذ هجمات بواسطة أشخاص موجودين بالفعل داخل البلاد، دون الحاجة إلى إدخال عناصر مدربة من الخارج، وهو ما يزيد من صعوبة رصد مثل هذه العمليات وإحباطها. في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس، أن الولايات المتحدة تراقب جميع التهديدات المحتملة، لكنها شددت على أنه «لا توجد في الوقت الراهن تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأمريكية».



أسلحة تثير الذعر



وتبرز «القنبلة القذرة» ضمن السيناريوهات التي تثير قلق الأجهزة الأمنية، وهي سلاح يعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة، بخلاف القنبلة النووية التي تعتمد على تفاعل نووي متسلسل. ورغم أن قدرتها التدميرية أقل بكثير، فإن استخدامها قد يؤدي إلى تلوث إشعاعي في المناطق المستهدفة، وإثارة الذعر، وفرض قيود على استخدام بعض المواقع. ولا تقتصر المخاوف الأمريكية على الداخل، إذ تتابع واشنطن معلومات استخباراتية بشأن احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية ضد القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. وأثارت هذه التقديرات تحركات لتعزيز إجراءات الحماية وتوفير المعدات والتدريبات اللازمة للدبلوماسيين والعاملين الاستخباراتيين، وسط مخاوف من نقص تجهيزات الوقاية لدى بعض القوات. وفي سياق التدابير الأمنية، انتقل وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى سكن عسكري الأسبوع الماضي، بناءً على إجراءات اتخذتها الخدمة السرية على خلفية تهديدات إيرانية، بالتزامن مع اجتماعات مكثفة لمسؤولين أمريكيين لبحث تداعيات المعلومات الاستخباراتية الجديدة.



نفي إيراني وتصعيد محتمل



من جانبها، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الاتهامات المتعلقة بالتخطيط لاستخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها «مزاعم كاذبة ومفبركة»، مؤكدة رفض طهران استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تحذيرات من أن الأسابيع القادمة قد تكون حاسمة في تحديد مسار المواجهة.



ويرى مسؤولون أمريكيون أن انتقال التهديدات إلى الداخل الأمريكي، حتى في إطار الخطط والخيارات غير المحسومة، يرفع مستوى القلق من اتساع رقعة الصراع، خصوصاً مع احتمال سعي أطراف متشددة داخل إيران إلى عرقلة التسوية وإبقاء المواجهة مفتوحة. وبينما لا تتوافر حتى الآن أدلة على اتخاذ طهران قراراً بتنفيذ هجوم داخل الولايات المتحدة، فإن واشنطن تتعامل مع هذه السيناريوهات باعتبارها تهديدات تستوجب الاستعداد، في وقت تتداخل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية مع تعثر المسار الدبلوماسي.