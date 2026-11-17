أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، اليوم (الثلاثاء)، إجراء تعديلات على أنظمة التوصية وخوارزميات عرض المحتوى في منصة «إنستغرام» بالهند، بهدف الحد من ظهور المنشورات التي تتضمن إيحاءات جنسية أو مشاهد عنيفة، وذلك في ظل تشديد الحكومة الهندية رقابتها على المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما طلبت السلطات الهندية من الشركة، الشهر الماضي، مراجعة آليات التوصية بالمنشورات وتعزيز إجراءات الرقابة على المحتوى الذي قد يحرض على العنف أو يتسبب في الإخلال بالنظام العام.

وقالت «ميتا» إنها عملت على مدار العام الماضي على تطوير وسائل الحماية الافتراضية للمستخدمين، استناداً إلى الملاحظات والتقييمات التي قدموها، بهدف تحسين طبيعة المحتوى الذي يظهر لهم عبر المنصة.

تغييرات المحتوى المقترح

وأوضحت الشركة أن التعديلات الجديدة في الهند تستهدف المحتوى الذي تقترحه خوارزميات «إنستغرام» من حسابات لا يتابعها المستخدمون، وتركز على الحد من الترويج للمنشورات التي تتضمن إيحاءات جنسية أو مشاهد عنيفة.

وشددت «ميتا» على أن هذه الإجراءات لا تعني فرض حظر شامل على هذا النوع من المحتوى، وإنما تتعلق بالمعايير التي تعتمد عليها المنصة في اختيار المنشورات والحسابات التي تظهر للمستخدمين ضمن التوصيات.

وأضافت الشركة أن المستخدمين في الهند أصبحوا يتلقون محتوى موصى به بمعدل أقل بنحو النصف مقارنة بالعام الماضي، لكنها لم تكشف عن بيانات تفصيلية أو أرقام توضح الأسس التي استندت إليها هذه النسبة.

مراجعة خوارزميات التوصية

وكانت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية قد وجهت إلى شركة «ميتا»، في 10 أكتوبر الماضي، إخطاراً طالبتها فيه بمراجعة أنظمة ترتيب المحتوى والتوصيات، لضمان عدم تضخيم انتشار المواد المضللة أو المتلاعب بها أو المنشورة خارج سياقها الأصلي بصورة غير متناسبة.

كما دعت الوزارة الشركة إلى تجنب تعريض المستخدمين بشكل مفرط لرواية واحدة أو مجموعة محدودة من الروايات، مطالبة إياها بتقديم تقرير يوضح الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة هذه المخاوف.

وتعكس هذه المطالبات توجه السلطات الهندية نحو تشديد الرقابة على آليات توزيع المحتوى الرقمي، وعدم الاكتفاء بمراجعة المنشورات المخالفة، بل التدقيق أيضاً في دور الخوارزميات التي تحدد طبيعة المواد التي تصل إلى المستخدمين ومدى انتشارها.

ورغم تزامن التغييرات الجديدة مع التحركات الحكومية الهندية، لم تربط شركة «ميتا» بصورة مباشرة بين تعديل أنظمة التوصية والإخطار الصادر عن وزارة تكنولوجيا المعلومات.

وسبق للشركة أن أجرت تعديلات على خوارزميات ترتيب المحتوى في منصتها «فيسبوك» داخل عدد من الدول، من بينها كندا والبرازيل، بهدف تقليل ظهور المحتوى السياسي ضمن المنشورات التي توصي بها المنصة للمستخدمين.

معركة جديدة

وتسلط هذه الخطوة الضوء على تصاعد الاهتمام الحكومي بدور خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل اهتمامات المستخدمين وتوجيه استهلاكهم للمحتوى، خاصة مع تزايد المخاوف المتعلقة بالتضليل والتحريض والعنف وانتشار المواد الخارجة عن سياقها.

كما تفتح التعديلات الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقة بين شركات التكنولوجيا والحكومات، حيث لم تعد الرقابة تقتصر على إزالة المحتوى المخالف، بل امتدت إلى مراجعة آليات التوصية والترتيب التي تتحكم في وصول المنشورات إلى الجمهور.