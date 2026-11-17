أحبطت السلطات الروسية عملية واسعة النطاق للاستخبارات الأوكرانية، لتنظيم سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة جنوب روسيا على مطارات عسكرية وسفن تابعة للبحرية الروسية وسفن مدنية في بحر قزوين.

وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، (الثلاثاء)، أنه "أنجز بنجاح عملية مستمرة منذ بداية عام 2026 لمكافحة أنشطة إرهابية للاستخبارات الأوكرانية على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تلقى مواطنون روس جندتهم المديرية العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، وجهاز الأمن الأوكراني على عدة مراحل من العدو أكثر من 700 كيلوغرام من المتفجرات غربية الصنع، وما لا يقل عن 40 مسيرة هجومية و6 دراجات مائية، إضافة إلى عدد كبير من المعدات المختلفة لتجميع وإعداد مسيرات قتالية بهدف شن أعمال إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الروسية".

وأشار إلى أنه "في نوفمبر 2026 انتقل عملاء المديرية العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني إلى المرحلة النهائية، حيث أعدوا المسيرات والدراجات المائية المزودة بالمتفجرات لحالة الاستعداد القتالي، وكانوا يعتزمون إطلاقها في وقت واحد على أهداف مختارة، لكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي أحبطوا نشاطهم غير القانوني في الوقت المناسب".

وأفاد البيان باعتقال أربعة عملاء للاستخبارات الأوكرانية في أديغيا وداغستان وروستوف وكوبان ومقتل اثنين آخرين أبديا مقاومة أثناء محاولة اعتقالهما. ولفت إلى أنه "وفقاً للمخطط الإجرامي لدى الاستخبارات الأوكرانية، تم التخطيط لتحويل زلاجات مائية إلى قوارب مسيرة قتالية مزودة بمتفجرات تزن 60 كيلوغراماً من مادة "تي إن تي"، واستخدامها ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية، وسفن مدنية موجودة في مياه بحر قزوين".



ووفقاً للبيان "كما كان من المخطط إطلاق طائرات مسيرة تعمل بالألياف الضوئية داخل مناطق سكنية في جمهورية أديغيا وإقليم كراسنودار لشن هجمات على مطارات عسكرية إلى جانب البنية التحتية والمرافق الحيوية".