أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم (الثلاثاء)، تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى موسكو، على خلفية اختراق طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان المجال الجوي الياباني قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، خلال تصريحات للصحفيين، إن الطائرتين المشتبه في أنهما روسيتان انتهكتا المجال الجوي الياباني في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بالقرب من مدينة فوكوكا، لمدة بلغت نحو خمس دقائق، ما دفع قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى إطلاق مقاتلات اعتراضية وتوجيه تحذيرات إلى الطائرتين.

وأوضح كويزومي أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجاً بالغ الشدة إلى روسيا، وطالبتها باتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، من دون الكشف عن نوع الطائرتين اللتين شاركتا في الواقعة.

وأكد وزير الدفاع الياباني أن انتهاك الطائرات المشتبه في أنها روسية للمجال الجوي لبلاده يمثل خرقاً خطيراً للسيادة الوطنية وتهديداً لأمن اليابان، مشدداً على أن طوكيو تعتبر هذا التصرف أمراً غير مقبول على الإطلاق.

مسار الطائرات الروسية يثير المخاوف الأمنية

وبحسب وزير الدفاع الياباني، عبرت الطائرتان المشتبه فيهما مضيق تسوشيما، قبل أن تتجها جنوباً وتحلقا فوق المياه الواقعة بين تايوان وجزيرة يوناغوني، أقصى الجزر الغربية لليابان.

وفي تطور منفصل، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن عدداً من الطائرات العسكرية الروسية دخل مؤقتاً منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، فوق المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، يوم الاثنين، من دون أن ينتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وأوضحت الهيئة أن القوات المسلحة الكورية رصدت الطائرات قبل دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي، وسارعت إلى إرسال مقاتلات حربية لمتابعتها ومراقبة تحركاتها.

ولم تكشف السلطات العسكرية في سول عن العدد الدقيق للطائرات الروسية التي رصدتها أو أنواعها، فيما لم يقدم وزير الدفاع الياباني تفسيراً للأسباب التي دفعت الطائرات الروسية إلى تنفيذ هذه التحركات.

وأكد كويزومي أن اليابان تواصل مراقبة الأنشطة العسكرية الروسية عن كثب، مع إيلاء اهتمام بالغ للتحركات العسكرية المتزايدة في محيط البلاد.

تحركات عسكرية روسية صينية تزيد قلق طوكيو

وتأتي الحادثة في وقت تتزايد فيه مخاوف اليابان من تنامي التعاون العسكري المشترك بين روسيا والصين بالقرب من سواحلها، في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية والتوترات الأمنية في منطقة شرق آسيا.

وتعتبر طوكيو أن تزايد النشاط العسكري المشترك بين موسكو وبكين يمثل تحدياً إضافياً لأمنها القومي، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات الإقليمية والبحرية بين الأطراف المعنية.

كما تعكس واقعة الاختراق الجوي توتر العلاقات اليابانية الروسية، التي شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التطورات الدبلوماسية والأمنية المتوترة.

جزر الكوريل تعيد الخلاف التاريخي بين البلدين إلى الواجهة

وتصاعدت حدة التوترات بين موسكو وطوكيو عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أغسطس الماضي، إلى جزيرة إيتوروب، إحدى الجزر الأربع الخاضعة للسيطرة الروسية قبالة الساحل الشمالي لليابان، والتي تطالب طوكيو بالسيادة عليها.

وتُعد هذه الجزر محور نزاع إقليمي تاريخي بين البلدين، إذ سيطر الاتحاد السوفيتي عليها خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ولا يزال الخلاف بشأنها يمثل عقبة رئيسية أمام توقيع معاهدة سلام رسمية تنهي حالة العداء التي أعقبت الحرب.

اعتقال صحفي ياباني وإجراءات روسية يزيدان الأزمة تعقيداً

ولم تقتصر الخلافات بين البلدين على الملفات العسكرية والحدودية، إذ شهدت العلاقات تصعيداً إضافياً في منتصف أكتوبر الماضي، عقب اعتقال صحفي ياباني في روسيا للاشتباه في تورطه في التجسس.

ورغم الاحتجاجات اليابانية المتكررة ومطالبات طوكيو بالإفراج الفوري عنه، لا يزال الصحفي، الذي يعمل لدى صحيفة «هوكايدو»، قيد الاحتجاز لدى السلطات الروسية.

وفي تطور آخر خلال نوفمبر الجاري، وضعت روسيا عدداً من الشركات التابعة لشركة «جابان توباكو» اليابانية تحت الإدارة المؤقتة لشركة روسية، بموجب قرار رئاسي أصدره بوتين.

وأثارت الخطوة اعتراض الحكومة اليابانية، التي طالبت موسكو بالتراجع عن القرار وإلغاء الإجراءات المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة اليابانية.

ملفات متشابكة تهدد العلاقات بين موسكو وطوكيو

وتكشف التطورات الأخيرة عن اتساع نطاق الخلافات بين اليابان وروسيا، مع تداخل الملفات العسكرية والحدودية والاقتصادية والدبلوماسية، في وقت تشهد فيه منطقة شرق آسيا تحولات متسارعة في موازين القوى والتحالفات الأمنية.