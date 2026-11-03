أثارت أعطال تقنية في عدد من مراكز الاقتراع بولايتي نورث كارولاينا ونيويورك، اليوم (الثلاثاء)، ارتباكاً في سير الانتخابات الأمريكية، مع تعطل طابعات وأجهزة مسح بطاقات الاقتراع، وسط إجراءات بديلة لضمان استمرار التصويت، واحتمال تمديد الاقتراع في بعض المراكز وتأخر إعلان النتائج.



وأعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نورث كارولاينا احتمال تأخر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية لمدة تصل إلى ساعة، إثر أعطال تقنية شهدتها مراكز اقتراع في أربع مقاطعات، من بينها تعطل طابعات. وأوضحت اللجنة أنها ستقرر لاحقاً ما إذا كانت ستمدد التصويت في المراكز المتضررة ساعةً إضافيةً، بعد الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وفق «بلومبرغ».



وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات في الولاية، سام هايز، إن مراقبين من وزارة العدل الأمريكية يوجدون في ثلاث مقاطعات لمتابعة سير العملية الانتخابية، مؤكداً عدم السماح لهم بالتدخل في إجراءات التصويت، ومطمئناً الناخبين إلى أن دورهم يقتصر على المراقبة.



وفي ولاية نيويورك، أعلنت لجنة الانتخابات في مقاطعة ويستشستر تعطل أجهزة مسح بطاقات الاقتراع الورقية في مراكز التصويت، مؤكدةً استمرار العملية الانتخابية عبر إجراءات بديلة تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم.



وأوضحت اللجنة أن نحو 700 ألف ناخب مسجل في المقاطعة يمكنهم مواصلة التصويت باستخدام البطاقات الورقية، فيما يعمل المسؤولون على توفير أجهزة احتياطية قادرة على استقبالها، بحسب شبكة «سي إن إن».



وكان مسؤولو الانتخابات قد أرجعوا المشكلة، في بيان سابق، إلى سُمك بطاقات الاقتراع الورقية، قبل إصدار بيان مصحح حُذفت منه الإشارة إلى هذه المسألة.



وفي موازاة الاضطرابات التقنية، سادت أجواء وصفها مسؤول في البيت الأبيض بـ«التفاؤل الحذر»، مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لتحديد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس، بحسب «سي إن إن».



ونقل مستشار تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، أن الرئيس «متفائل دائماً، وكان في معنويات مرتفعة للغاية»، فيما ركزت الرسائل العلنية للبيت الأبيض على حث الناخبين على المشاركة، ونشر نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، ستيفن ميلر، كلمةً واحدةً عبر منصة «إكس»: «صوّتوا».