رجّحت تقديرات أولية لنتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء)، إمكانية تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ زعيم حزب «ياشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة القادمة، في ظل مؤشرات على تراجع معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون حسم هوية الائتلاف القادر على نيل ثقة البرلمان.



ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن تقديرات أن النتائج الأولية تتيح للرئيس إسحاق هرتسوغ تكليف رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة القادمة، موضحة أن قرار الرئيس النهائي يعتمد على النتائج الرسمية للانتخابات وتوصيات رؤساء الكتل البرلمانية.



وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن النتائج الأولية تكشف احتمالا كبيرا بأن يتولى غادي آيزنكوت حق تشكيل الحكومة، مبينة أن النتائج تظهر أن الليكود حصل على 24 مقعدا، بينما حصل حزب يشار على 22 مقعدا، وحزب نفتالي بينت على 12 مقعدا.



وعلى واقع التقديرات الأولية نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن زعيم كتلة المعارضة غادي آيزنكوت قوله: نتائج الاستطلاع الأولية تظهر عدم ثقة مطلقة بنتنياهو وحكومة السابع من أكتوبر، مضيفاً: إذا كانت هذه هي النتائج النهائية فهذا نصر للأغلبية الرسمية الصهيونية في إسرائيل.



وأشار إلى أنه سيعمل فورا على تنفيذ إرادة الإسرائيليين واستبدال حكومة نتنياهو وإقامة حكومة تجنيد صهيونية في أقرب وقت ممكن.



من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن كتلة بنيامين نتنياهو «تكبدت هزيمة قاسية»، مضيفاً «النتائج تعكس انهيارا تاما لمعسكر نتنياهو والشعب قال لهم اذهبوا إلى منازلكم».



بدوره، شدد رئيس حزب الديمقراطيين بإسرائيل يائير غولان على أن «الجمهور قال كلمته وأقال حكومة بنيامين نتنياهو».



في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في الليكود قوله: تلقينا النتائج الأولية على عكس المتوقع بإيجابية وكنا نتوقع بتحقيق المعسكر الآخر انتصارا ساحقا.



وأشارت إلى أن القائمة العربية الموحدة لا تكفي لتشكيل آيزنكوت ائتلاف حكومي وسيحتاج إلى القائمة المشتركة.



من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: احتفالات اليسار الإسرائيلي مبكرة، مضيفا: أن الأمر الواضح هو أن «الليكود الحزب الأكبر».



وفي ذات السياق، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن معسكر اليمين حصل على 60 مقعدا واليسار 43 والأحزاب العربية 17.



وكان استطلاع رأي الناخبين أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية أظهر أن الحزب الذي يتزعمه آيزنكوت سيحصل على 22 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، فيما سيحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 24 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.



وأشارت الاستطلاعات إلى أنه لا فائز واضحا في انتخابات الكنيست، مبينة أن معسكر آيزنكوت سيتصدر بـ52 مقعدا ومعسكر نتنياهو يحصل على 50 والأحزاب العربية 18.