أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، أن فرق التحقيق والمداهمة الخاصة المشتركة والأجهزة الأمنية تمكنت اليوم، من القبض على منفذي العملية الإرهابية التي استهدفت مواطنين أردنيين في كنيسة بقرية حمود بمحافظة الكرك.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الإرهابيين الثلاثة تحصنوا داخل أحد المنازل المهجورة، ورفضوا الاستسلام، وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، التي تعاملت معهم وفق قواعد الاشتباك حتى تمكنت من السيطرة عليهم والقبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية.

وأضافت أنه ضُبطت بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد، بعد تفتيش موقع تحصنهم.