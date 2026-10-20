أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، تنفيذ 744 عملية استهداف دقيقةً ومباشرةً خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، أسفرت عن تحييد نحو 200 عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير وإعطاب 90 آلية وعربة ووسيلة عسكرية.



وأوضح النزيلي أن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، واستهدفت مراكز القيادة والسيطرة، ومرابض النيران، والمواقع المحصنة، وحشود الاحتياطيات والتعزيزات ووسائل الإمداد.



وأشار إلى أن القوات المسلحة تواصل توسيع ضغطها القتالي في تعز، بالتزامن مع عمليات على الجبهات الشرقية والجنوبية والغربية، بما يقيّد حركة احتياطيات المليشيا ويحد من قدرتها على تحقيق مكاسب ميدانية.



وأكد النزيلي استمرار العمليات وفق الخطة المقررة، مع قصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.