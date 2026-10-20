شدد رئيس أركان محور تعز في الجيش اليمني اللواء عبدالعزيز المجيدي، على أن المواجهات الحالية مع مليشيا الحوثي تمثل «معركة وجودية» بالنسبة للقوات المدافعة عن المدينة. وأكد أن القوات الحكومية تخوض معارك ضد الحوثيين على مختلف محاور تعز.



وقال المجيدي في تصريحات لقناة «العربية»، إن القوات الحكومية تواجه محاولات الحوثيين التقدم إلى داخل تعز من جميع المحاور، مؤكداً استمرار المواجهات على مختلف الجبهات المحيطة بالمدينة. وأشار إلى أن قوات الجيش تتصدى لهذه المحاولات، وتعمل على منع الحوثيين من تحقيق تقدم ميداني باتجاه المدينة.



وأوضح أن الاشتباكات لا تقتصر على محور واحد، بل تشمل مختلف محاور المدينة، في ظل ما وصفه بمحاولات متواصلة من الحوثيين للدخول إليها.



وفيما يتعلق باستعدادات الجيش، أكد المجيدي أن القوات الحكومية باتت اليوم أكثر جاهزية مما كانت عليه في السابق لمواجهة الحوثيين. وجدد التأكيد على قدرة القوات المدافعة عن تعز على التصدي لمحاولات التقدم نحو المدينة، في ظل استمرار المواجهات على محاورها المختلفة.



وتكتسب تعز أهمية إستراتيجية في الصراع اليمني، نظراً إلى موقعها الجغرافي الذي يربط مناطق عدة في شمال البلاد وجنوبها، فضلاً عن كونها من أبرز المدن التي شهدت مواجهات طويلة بين القوات الحكومية والحوثيين.



وعانت المدينة خلال سنوات الحرب من القتال والقيود المفروضة على حركة السكان والبضائع، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية فيها.



وتواصل «فجر اليمن» عملياتها في عدة جبهات، ورصد شهود عيان في محافظة إب إطلاق مليشيات الحوثي عدة صواريخ من شمال المحافظة باتجاه محافظتي شبوة وأبين جنوبي اليمن.



وفي محافظة صعدة، شن الطيران الحربي أربع غارات جوية استهدفت مواقع لمليشيات الحوثي في مديرية سحار.



وفي تعز، أفاد محور تعز بتنفيذ كمائن استهدفت عناصر من مليشيات الحوثي فجر اليوم في منطقة الأقروض ومناطق أخرى بمديرية المسراخ جنوبي مدينة تعز. وشهدت منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرقي مدينة تعز مواجهات بالتزامن مع تثبيت القوات الحكومية مواقعها في أطراف المدينة.