طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بفرض حظر تجول جزئي في عدد من مناطق البلاد. وقال لوكورنو إنه طلب من محافظي المناطق «فرض حظر تجول» مساء اليوم (الإثنين)، موضحاً أن هذا الإجراء سيكون جزئياً ومحدود النطاق بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، بعد مشاهد الفوضى في مدن فرنسية عدة نهاية الأسبوع الماضي.



وتوقع في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة الكشف عن تفاصيل ومواقع فرض حظر التجول بعد ظهر (الإثنين)، عقب مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين.



ولم يستبعد إمكانية إعلان حالة الطوارئ «إذا كان ذلك ضرورياً»، لكنه لفت إلى أن فرض حظر التجول «يبدو خياراً أكثر ملاءمة».



واتهم رئيس الوزراء الفرنسي اليسار الراديكالي بالسعي إلى «إحداث اضطرابات عميقة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية»، إثر أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت على هامش الاحتجاجات. واعتبر أن هناك شبكة غامضة يمكن أن تتحرك، بل وقد تسعى لإعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها.



وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً خاصاً مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث هذه المسألة.



وكانت حركة «السترات الصفراء» أعلنت عن الحشد لتحرك كبير (السبت) القادم. فيما دعا الاتحاد الأوروبي فرنسا إلى حماية الحق في التظاهر السلمي، واصفاً أعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات في البلاد نهاية الأسبوع الفائت بأنها «غير مقبولة».



وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت أنه «لا ينبغي الخلط بين الأشخاص الذين يتظاهرون سلمياً وأولئك الذين يرتكبون أعمال عنف». وأضاف أن الحرائق المتعمدة وأعمال النهب والاعتداءات على الأفراد أو المباني العامة أمور غير مقبولة.