قُتل شرطيان إيرانيان وأصيب ثالث في هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة بمدينة بمبور في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وكشفت تقارير محلية عن استهداف مركبتين تابعتين للقوات العسكرية في المنطقة، وسقوط قتلى بين ركابهما.



وتعرضت وحدة دورية تابعة لقيادة شرطة بمبور لهجوم مسلح (الإثنين)، على محور بمبور–إيرانشهر، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرطة في سيستان وبلوشستان، مؤكدة أن مسلحين فتحوا النار على عناصر الدورية أثناء قيامهم بدورية أمنية في المنطقة، ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة عنصر آخر.



وأعلنت الشرطة أن قواتها بدأت عقب الهجوم عملية لتحديد هوية منفذيه واعتقالهم، مشيرة إلى أن المسلحين لا يزالون قيد الملاحقة.



استهداف مركبتين عسكريتين



وكانت معلومات تحدثت عن استهداف مركبتين تابعتين للقوات العسكرية في بمبور، بحسب منصة "حال وش" المتخصصة في متابعة شؤون البلوش في إيران، إذ أطلق مسلحون النار على إحدى المركبتين، ما أدى إلى مقتل 3 من ركابها على الأقل.



وأفادت مصادر محلية بمقتل جميع ركاب المركبة، دون أن يتسنى بصورة مستقلة التحقق من العدد الدقيق للركاب أو الحصيلة النهائية للقتلى، حيث تعرضت إحدى المركبتين لإطلاق النار وانقلبت أثناء الهجوم.



تاريخ من العمل المسلح



يذكر أن مدينة بمبور تقع في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي منطقة شهدت خلال العقود الماضية سلسلة متواصلة من المواجهات والهجمات المسلحة بين مجموعات بلوش مسلحة والقوات الإيرانية، ولا سيما في المناطق الممتدة حول سراوان وإيرانشهر وتشابهار وزاهدان.