أكد وزير الأوقاف اليمني السابق الدكتور أحمد عطية على أن استهداف الحوثيين لمحطة كهرباء المدينة المنورة التي تغذي الحرم النبوي الشريف ، بعد استهداف أهداف في مكة المكرمة ، عمل إجرامي يتجاوز كل الخطوط الحمراء ، واعتداء على حرمة أقدس بقاع الأرض ومشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.. و قال الوزير اليمني السابق لعكاظ :

إن المساس بالحرمين الشريفين وأمنهما ليس مجرد اعتداء على المملكة ، بل اعتداء على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء

للحرمين حرمة ، وللمقدسات قدسية، وللعدوان حساب

إيران تتعمد على عقيدة راسخة في إستهداف الحرمين الشريفين وبالمقابل تسمي نفسها دولة إسلامية زوراً وبهتاناً ، وختم القاضي الدكتور أحمد عطية حديثه لعكاظ بدعوة أن

يحفظ الله الحرمين الشريفين من كيد الكائدين و أن يعم الأمن والأمان على المملكة العربية السعوديةو يحفظها من كل سوء .