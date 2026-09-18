قُتل ستة جنود باكستانيين، أمس (الخميس)، في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف قافلة لقوات الأمن في منطقة هانجو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، فيما أعلنت القوات الحكومية مقتل 10 مسلحين خلال عمليات أمنية في الإقليم.



وأكد الجيش والشرطة المحلية، اليوم (الجمعة)، وقوع التفجير، فيما أوضح الجيش أن قوات الأمن نفذت، بناءً على معلومات استخباراتية، عدة عمليات في منطقتي شمال وزيرستان وهانجو، أسفرت عن مقتل 10 مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى حركة طالبان باكستان.



ووصف الجيش المسلحين الذين قتلوا في العمليات بأنهم «خوارج»، وهو المصطلح الذي تستخدمه الحكومة الباكستانية للإشارة إلى عناصر حركة طالبان باكستان.



وتصاعدت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن الباكستانية خلال العام الحالي، إذ قتل عدد من الجنود في هجمات واشتباكات مع مسلحين، فيما قتل ثلاثة من أفراد القوات الخاصة وأصيب أربعة آخرون خلال مواجهات مع مسلحين في يونيو الماضي.



وتنفذ القوات الباكستانية عمليات أمنية متكررة في المناطق الحدودية شمال غربي البلاد لملاحقة مسلحي طالبان باكستان، التي تنشط في المنطقة وتشن هجمات على قوات الأمن.