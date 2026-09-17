أعلنت أوكرانيا، أمس (الخميس)، مقتل ربان سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، إثر استهدافها بطائرة مسيرة روسية في البحر الأسود، في أحدث تصعيد للهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.



وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية إن السفينة تعرضت للهجوم أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الأوكرانية، مؤكدة مقتل ربانها وإصابة ثلاثة من أفراد الطاقم.



وفي كييف وأوديسا وزابوروجيا، أسفرت الغارات الروسية عن إصابة 18 شخصاً، بينهم أطفال، وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومنشآت مدنية وصناعية. وأفادت سلطات العاصمة بإصابة 12 شخصاً، بينهم طفلان، فيما أصيب ثلاثة آخرون في أوديسا، بينهم طفل، جراء قصف مبنى سكني مؤلف من 19 طابقاً، بينما أصيب ثلاثة في زابوروجيا إثر قصف صاروخي تسبب في اندلاع حريق بمنشأة صناعية.



واستأنفت روسيا هجماتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا بعد توقف استمر عدة ليالٍ، فيما أفادت تقارير بإطلاق ما يصل إلى ستة صواريخ «زيركون» المعدلة باتجاه كييف، حيث سُمع دوي انفجارات قوية.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسرين للسيارات فوق نهر دنيستر قرب منطقة ماياكوف في مقاطعة أوديسا، وقالت إن الجسرين يستخدمان لعبور شحنات عسكرية من رومانيا وميناء إسماعيل.



في المقابل، شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على أهداف داخل روسيا، شملت روستوف وياروسلافل، ما دفع مطارات روسية عدة إلى فرض قيود مؤقتة على عملياتها.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 641 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق روسية متعددة، إضافة إلى أجواء بحار الأسود وقزوين وآزوف.