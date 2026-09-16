• تأمين الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة

• الحوثيون يهددون الملاحة والاقتصاد العالمي

• المملكة تحذر من «عسكرة المضايق» وتدعو لتحرك دولي حازم

أكدت المملكة العربية السعودية أن تهديدات مليشيا الحوثي تجاوزت حدود اليمن لتطال أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة والممرات البحرية.

وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، إن التطورات الراهنة تستدعي تعاملاً مسؤولاً من المجتمع الدولي، في ظل استمرار التصعيد الحوثي وامتداد تداعياته إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار إلى أن استهداف السفن والممرات البحرية لا يمثل تهديداً لدولة بعينها، وإنما يمس أحد أهم الممرات المائية الدولية، بما يحمله ذلك من انعكاسات على حركة التجارة والاقتصاد العالمي.

«عسكرة المضايق» تهديد يتجاوز المنطقة

وحذر الواصل من خطورة تحويل المضايق الدولية إلى أدوات للضغط والابتزاز، مشيراً إلى توجه الحوثيين ومن يقف وراءهم نحو «عسكرة المضايق الدولية» واستخدامها للضغط على الاقتصاد العالمي وإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرته وابتزازه.

وشدد على أن تأمين الممرات البحرية ليس مسؤولية الدول المطلة عليها وحدها، بل مسؤولية دولية مشتركة، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التهديدات.

وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق المملكة تحالفاً متعدد الجنسيات للدفاع البحري، بهدف تعزيز أمن الملاحة وحماية الممرات المائية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

هجمات استهدفت مدناً سعودية

وتطرق مندوب المملكة إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت بنى تحتية مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط والطائف، وما نتج عنها من سقوط وإصابة مدنيين وأضرار في الممتلكات السكنية.

وجدد التأكيد على تمسك المملكة بأمنها الوطني، واحتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

دعم سعودي لمسار الحل السياسي

وفي الشأن اليمني، أكد الواصل أن المملكة عملت منذ اندلاع الأزمة على دعم جهود التهدئة والحلول السياسية، وساندت بالتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانز غروندبرغ والدول المجاورة المبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وأشار إلى رفض مليشيا الحوثي المبادرات والتسويات التي من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين ودعم الاستقرار، مؤكداً استمرارها في عرقلة جهود السلام.

وجدد دعم المملكة لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، واستعدادها لمواصلة مساندة جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات الشعب اليمني وتحافظ على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.